إنقاذ شاب سقط في بئر عمقه 18 مترا في تيارت

تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة قصر الشلالة في تيارت، اليوم السبت، لأجل إنقاذ شاب سقط في بئر.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، سقط الشاب، والذي يبلغ من العمر 28 سنة في بئر مهجور بدون ماء، بعمق 18متر وقطر 2.5متر.

وتم إخراج الضحية على قيد الحياة وقدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان.

وتم نقل المعني على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى جيلالى بونعامة بقصر الشلالة.