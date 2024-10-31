إنقاذ شاب من بحيرة أوغلميم في تيزي وزو

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من إنقاذ شاب من بحيرة أوغلميم، بلدية آيت بوادو، دائرة واضية. ولاية تيزي وزو.

وحسب المصالح ذاتها، تدخلت فرق الحماية المدنية لولاية تيزي وزو مدعمة بفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة لولاية البويرة. “مركز تيكجدة” من أجل نقل مصاب من بحيرة أوغلميم.

الضحية يبلغ من العمر 17 سنة مصاب، تم إسعافه بعد الوصول إليه مشيا على الأقدام لمسافة 12 كلم، مسالك وعرة للوصول إلى الضحية. قدمت له الإسعافات اللازمة وحمله والعودة به من أجل نقله إلى المستشفى.