تمكن المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بوهران، بالواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، يوم أمس الخميس، من إنقاذ شخصين إثر إنقلاب زورق مطاطي شمال عين الترك في وهران.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تمت العملية أثر نداء استغاثة، بعد انقلاب زورق مطاطي على متنه 3 أشخاص، على بعد 300 متر من شاطئ كورالاز، بعين الترك في وهران.

ليتم على الفور تفعيل عملية إنقاذ في البحر، بإقحام زوارق الإنقاذ لحرس السواحل وحوامة البحث والإنقاذ “LS-16” التابعة للسرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ، حيث تم إنقاذ العالقين وتم إجلاؤهم نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الترك لتقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة.

وتندرج هذه العملية في إطار المهام الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية التي تعكس الجهود المبذولة ومدى حرصهم على التدخل لإنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر، في جميع الظروف.