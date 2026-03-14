إنقاذ شخصين إثر إنهيار واجهة مبنى بسيدي امحمد في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ شخصين كانا عالقين داخل بناية ببلدية ودائرة سيدي امحمد، وذلك إثر حادث انهيار جزئي وقع بولاية الجزائر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انهيار الواجهة الأمامية لبناية سكنية تتكون من طابق أرضي وطابقين إضافيين. تقع بـ 130 شارع محمد بلوزداد.

حيث سخرت المصالح لهذه العملية شاحنة إنقاذ وسيارتي إسعاف، ولا تزال العملية جارية لتأمين الموقع.

وخلف الحادث إصابة شخصين بحالة صدمة قوية جراء الانهيار، حيث جرى إسعافهما وإجلاؤهما للمستشفى.

كما سجلت ذات المصالح تحطم سيارة سياحية كانت مركونة أسفل البناية “بدون ركاب”. فيما تواصل الفرق المختصة معاينة المكان لضمان سلامة المارة والمجاورين.