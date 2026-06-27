إنقاذ شخصين إثر سقوطهما من منحدر بوهران

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران، صبيحة اليوم السبت، لأجل سقوط شخصين من منحدر جبلي حوالي 08 متر مطل على البحر بطريق الميناء الجديد، ببلدية ودائرة وهران.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تمكنت من إنقاذ الشخصين، مشيرة أن الحادث خلّف إصابة شخصين بجروح مختلفة وكسور. في حين كان أحد الضحايا فاقد للوعي، تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

وسُخر لهذه العملية، شاحنة إنقاذ، فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة، 03 غطاسين، زورق نصف صلب وسيارة إسعاف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور