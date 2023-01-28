إنقاذ شخصين اختنقا بالغاز في منزلهم بالمسيلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، زوال اليوم السبت، من أجل إسعاف وإجلاء شخصين تعرضا للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون في المسيلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث وسط مدينة سطيف. أين تعرض الضحايا إلى تسمم جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي يشتغل بقارورة غاز البوتان.

ويتعلق الأمر بشخصين من جنس ذكر وأنثى، أعمارهم 10 و35 سنة فاقدين للوعي. حيث تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.