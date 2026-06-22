إنقاذ شخصين داخل بئر جاف في تبسة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بدائرة الشريعة ولاية تبسة، من إنقاذ شخصين داخل بئر جاف.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة وبدعم من فرقة التعرف والإنقاذ بالأماكن الوعرة (GRIMP) ليلة الأحد الى الإثنين حوالي الساعة “02سا:35د” صباحا. من أجل انقاذ شخصين “جنس ذكر” أعمارهما 40 و 50 سنة. عالقين داخل بئر جاف بعمق حوالي 10 متر مربع بالمكان المسمى دوار الطباقة علي بن أحمد ببلدية ودائرة الشريعة.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إخراج وانقاذ الشخصين و إسعافهما وتحويلهما من طرف مصالحنا إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة.

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