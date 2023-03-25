إنقاذ شخصين عالقين إثر إنهيار أدراج عمارة في قسنطينة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية لدائرة قسنطينة، ليلة أمس الجمعة، لأجل إنقاذ شخصين إثر إنهيار أدراج بناية قديمة لعمارة في قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنهيار الأدراج ما بين الطابق الأول والثاني ببناية قديمة لعمارة متكونة من طابق أرضي+ 03.

أين تم إنقاذ شخصين كانا عالقين بالطابق الثاني، ويتعلق الأمر بذكر يبلغ من العمر 17 سنة. وأنثى تبلغ من العمر 15 سنة وكانا في حالة جيدة.

كما تم إسعاف شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 52 سنة له جرح بالرأس.

حيث قدمت له الإسعافات اللازمة بعين المكان وتم نقله إلى المستشفى الجامعي قسنطينة.