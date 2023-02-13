إنقاذ شخصين علقا بشاطئ صخري في الشلف

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، رفقة فرقة الغطاسين، لأجل إنقاذ شخصين بعدما كانا محصورين بغابة الياقوت المطلة على الشاطئ الصخري سيدي مروان بتنس في الشلف.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، كان الشخصان بصدد الصيد حين أصيب احدهما بكسر إثر انزلاقه وسقوطه في أسفل المنحدر.

ليتطلب تدخل فرقة الغطس لإجلائهما عن طريق البحر بسبب المنطقة الوعرة. وعدم وجود مسالك للوصول إليهما.

حيث تم انقاذهما واسعاف المصاب إلى المصالح الاستشفائية لذات البلدية.