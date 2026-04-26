إنقاذ شخصين علقا بين الصخور في عنابة

بقلم نادية بن طاهر
تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الأحد، من أجل إنقاذ شخصين عالقين بين الصخور بالمكان المسمى شاطئ بوقنة بمنطقة صخرية، في بلدية سرايدي، بعنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمت عملية الإنقاذ والإسعاف في ظروف حسنة. إذ قدمت الإسعافات لشخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة يعاني من إصابة في الرجل، ونقله إلى المستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، شاحنة إنقاذ، وفرقة الغطاسين، وزورق نصف صلب، وسيارة إسعاف.

