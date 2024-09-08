إنقاذ شخصين علقا في وادي البيض بالنعامة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ شخصين إثر إرتفاع منسوب المياه في الواد بولاية النعامة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخل أعوان الحماية على الساعة 19سا و18 دقيقة، من أجل إنقاذ شخصين على متن دراجة نارية.

وعلق الضحيتان، بالطريق الوطني رقم 06 بواد البيض إثر إرتفاع منسوب مياه الامطار ببلدية مغرار.

هذا وسجلت مصالح الحماية المدنية، بولاية النعامة، صبيحة اليوم الأحد، تسجيل اضطرابات على مستوى شبكة الطرقات، على إثر التقلبات الجوية.

وتم تسجيل إرتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 06 بين قرية دراع الصاع و بلدية مغرار. وإنقطاع حركة المرور بالطريق الوطني رقم 06 بواد فوناسة بين بلدية الصفيصيفة وجنين بورزڨ.

كما تم تسجيل إنقطاع حركة المرور بالطريق الولائي رقم 05 بواد بلغراد، وإرتفاع منسوب المياه بواد العين الصفراء. وتعطل الحركة المرورية بالطريق الوطني رقم 06 وإرتفاع منسوب المياه بواد النخلة.

وكذا إنقطاع الطريق بالمكان المسمى واد القصر و إرتفاع منسوب المياه داخل النسيج العمراني. وإرتفاع منسوب المياه بواد لبيض بجنين بورزڨ.

كما تم تسجيل إرتفاع منسوب المياه بواد الرثم بمنطقة بلغراد ببلدية صفيصيفة. وإرتفاع منسوب المياه واد الملاحة بجنين بورزڨ. وإرتفاع منسوب المياه بواد البلياطة إتجاه بلدية مغرار.

هذا وتهيب مديرية الحماية المدنية لولاية النعامة بالإخوة المواطنين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة. والحذر الشّديد إثر حالة عدم الإستقرار الجوي التي تشهدها كامل أرجاء الولاية بين الحين والآخر.