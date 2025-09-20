إعــــلانات
أخبار الجزائر

إنقاذ شخصين في حادث انهيار للتربة بالبليدة

بقلم نادية بن طاهر
تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، لأجل انقاذ شخصين عالقين تحت الأتربة، أثناء الاشغال بشارع عمير محفوظ ، ببلدية الصومعة في البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم إجلاء ضحية واحدة له جروح على مستوى الوجه إلى المستشفى المحلي.

كما تم إنقاذ الضحية الثانية له إصابات متعددة، وتم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

للإشارة، الضحيتان وهما من جنس ذكر، كانا يقومان بعملية حفر لإنجاز خزان مائي طوله 5 م وعرضه 5.5 م وعمقه حوالي 4.5 م.

وتسببت عملية الحفر، في حادث انزلاق للتربة وانهيارها عليهما.

رابط دائم : https://nhar.tv/UA1ip
