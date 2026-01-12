إنقاذ شخصين محصورين في مرتفع جبلي ببسكرة

تمكن أعوان الحماية المدنية، من إنقاذ شخصين كانا محصورين في مرتفع جبلي صخري، بولاية بسكرة.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت مدعمة بفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة، من أجل إنقاذ شخصين عالقين في مرتفع جبلي صخري، بالمكان المسمى قرية قمون ببلدية ودائرة القنطرة.

حيث تم إنقاذهما وتقديم الإسعافات في عين المكان ونقلهما غالى المستشفى المحلي.

في حين سخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة، سيارة إسعاف، 03 شاحنات إنقاذ.

