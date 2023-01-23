إنقاذ شخصين مختنقين بالغاز في بومرداس

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، من إنقاذ وإسعاف شخصين تعرضا للإختناق بالغاز في ولاية بومرداس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدة قطاع الحماية المدنية لأجل انقاذ عائلة بأكملها من جراء استنشاقهم لغاز المدنية المتسرب في المنزل.

ووقع الحادث، على مستوى حي عدل ببلدية زموري في دائرة برج منايل.

وأسفر الحادث على مختنقين إثنين، ويتعلق الأمر بإمراة ورجل يبلغان من العمر 48 و55 سنة على التوالي.

وكان الضحيتان يعانيان من صعوبة في التنفس، حيث تم اسعافهم وتحويلهم إلى المركز الصحي زموري.