إنقاذ شخصين من الإختناق بالغاز في المدية

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية، صباح اليوم الجمعة، على الساعة 11سا و15 دقيقة، من أجل إسعاف وإنقاذ ضحيتين مختنقين بغاز أحادي أوكسيد الكربون.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث بالمكان المسمى حي تاكبو بلدية ودائرة المدية.

ووجد الضحايا واللذان يبلغان من العمر 56 و49سنة، ولهما ضيق في التنفس وغثيان. أختنقا جراء إستنشاقهما لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

هذا وتم إسعاف الضحايا ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى المدية.