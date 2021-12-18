إنقاذ شخصين من الموت إختناقا بالغاز في باتنة

تمكنت صباح اليوم السبت ، فرق التدخل لوحدة تيمقاد من إنقاذ امرأتين اثنتين، من الموت إختناقا بالغاز داخل مسكنهما العائلي ببلدية وادي الطاقة بباتنة.

وحسب مصالح الحماية المدنية بباتنة، فإن الضحيتين تبلغان من العمر 26 و63 سنة، تعرضتا للتسمم جراء إستنشاقهما غاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من غازات محترقة منبعثة من حطب كانت تستعمله العائلة للتدفئة بمسكنهم بمشتة عين الشعر ببلدية وادي الطاقة.

ليتم إسعاف الضحيتين بعين المكان قبل تحويلهما الى العيادة.

وعليه تجدد الحماية المدنية تنبيهها وتذكير المواطنين بضرورة مراقبة جميع التوصيلات، مع الحرص على ترك منافذ للتهوية في جميع الظروف.

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كما لقي شخصان حتفهما، اليوم السبت، إثر استنشاقهما أحادي أوكسيد الكربون “القاتل الصامت”. كما أفادت الحماية المدنية، أن الحادث وقع داخل منزل الضحيتين في حدود الساعة الحادية عشر صباحا.

وجاء في بيان المصلحة “تدخلت وحدات ⁧‫الحماية المدنية‬⁩ لولاية ⁧‫الجزائر‬⁩ على الساعة 11 و 00 د، من أجل تحويل جثتي شخصين متوفيين”. تابعا “متسممين ⁧‫بأحادي أكسيد الكربون‬⁩ المتسرب من جهاز تدفئة داخل منزل سكني بحي إسماعيل يفصح ببلدية ⁧‫باب الزوار”.

ويذكر أن 6 أشخاص لقو حتفهم، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، في حي 400 مسكن بعين الترك في وهران، فيما يتواجد شخص آخر في حالة حرجة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، وقع الحادث قبل يومين، فيما تم العثور على الضحايا منتصف نهار اليوم الأربعاء على الساعة 12:18.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحايا هم الأب و5 أبنائه 3ذكور و3 فتيات، تتراوح أعمارهم ما بين 4 و40 سنة.

فيما تم إنقاذ الأم البالغة من العمر 36 سنة رغم مرور 48 ساعة على الحادث وتم تحويلها إلى استعجالات مستشفى مجبر تامي بعين الترك.

للإشارة فإن العائلة مغتربة رجعت للإستقرار بأرض الوطن قبل 4 سنوات.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في هذا الحادث، بأربعة سيارات إسعاف وشاحنة إنقاذ.

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