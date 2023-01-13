إنقاذ شخصين من الموت المحقق إختناقا بالغاز في المدية

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية من إنقاذ شخصين من الموت المحقق إثر للإختناق جراء إستنشاقهم لغاز أول أوكسيد الكربون.

وحسب ذات المصالح العملية تمت في حدو الساعة الساعة 17سا و40 د على مستوى حي بزيوش اين تم إنقاذ طفلة وإمراة أعمارهم بين 10 سنوات و20 سنة.

حيث واسعافهم ثم تحويلهم إلى مستشفى المدية، بعد تعرضهما لضيق في التنفس وغثيان. جراء إستنشاقهما لغاز اول اكسيد الكربون CO المنبعث من سخان الماء.