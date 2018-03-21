إنقاذ شخصين من الموت المحقق إختناقا بالغاز في الجلفة

أنقذت مصالح الحماية المدنية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء شخصين من الموت جراء إختناقهم بالغاز داخل مسكنهم في الجلفة.

وحسب ذات المصدر، فإن تم إنقاذ شخصين من عائلة واحدة ما سبب لهم صعوبات في التنفس بعد إستنشاقهم للغازالمنبعث من مدفأة الغرفة.

وأضاف المصدر أن الحادث وقع بالحي السكني “ديغش دحمان”، الكائن بالتجمع السكاني المويلح 20 كلم شرق الولاية.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للشابين البالغان من العمر25 و34سنة ليتم تحويلهما فيما بعد مباشرة إلى مستشفى مدينة دار الشيوخ.

في حين فتحت مصالح الأمن، تحقيقا في أسباب الحادث.