إنقاذ شخص جرفته السيول وإمتصاص مياه الأمطار بـ 30 منزلا في ميلة

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ شخصا كان عالقا بشجرة بسبب السيول الجارفة وذلك على مستوى بلدية تسدان حدادة لولاية ميلة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تم إنقاذ شخص كان عالقاً بشجرة بعد أن جرفته السيول ببلدية تسدان حدادة. كما تدخلت ذات المصالح بعملية بعدة بلديات.

وسجلت ذات المصالح 14 تدخلا بسبب التقلبات الجوية وبتهاطل كميات معتبرة من الأمطار مساء أمس عبر ولاية ميلة. وذلكعبر بلديات كل من تاجنانت وشلغوم العيد والتلاغمة ووادي العثمانية والرواشد ووادي سقان وتسدان حدادة.

حيث أنقدت شخص كان عالقا بشجرة على مستوى الوادي الكبير بمشتة “لانتية” ببلدية تسدان حدادة. مع تسجيل تدخلات لإمتصاص مياه الأمطار التي تسربت إلى 30 منزلا بعدة أحياء، منها حي سكنات “عدل” بشلغوم العيد، مع إخراج سيارة وثلاث شاحنات كانت عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وتسبببت الامطار في إنهيار سقف منزل هش بمشتة “فيض نافع” بتاجنانت، مما استدعى تحويل خمسة أفراد يقطنون به إلى بيت الشباب للبلدية ذاتها. وانهيار جزئي لجدار الإحاطة الخارجي لثانوية عباس محمد، وسقف قرميدي لمسكن بحي” الشومارة” الواقع ببلدية التلاغمة.

كما تم فتح الطريق الولائي رقم 7عند مشتة “أولاد عزيز” وطريق بلدي غير مرقم بمشتة” الزواوشة” بعد أن غمرتهما مياه الأمطار.