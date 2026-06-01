إنقاذ شخص سقط داخل بئر في مستغانم
بقلم أسماء
تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، على الساعة 07 سا و46 دقيقة، من أجل عملية إنقاذ شخص. سقط داخل بئر بدوار أولاد الطاهر، بلدية ودائرة عشعاشة.
و تمثل الحادث في سقوط شاب يبلغ من العمر 24 سنة داخل بئر بعمق 12 مترًا و قطره حوالي 1.5 متر. حيث كان البئر يحتوي على منسوب مياه يقدر بـ 60 سم.
و نجحت فرق الإنقاذ في إخراج الضحية وهو في حالة واعية ويعاني من صدمة، حيث تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.
