إنقاذ شخص سقط في بئر بعمق 10 أمتار بالشلف

تمكنت فرق الحماية المدنية في الشلف، من إنقاذ شخص سقط في بئر بعمق 10 أمتار وبه ماء.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقعت الحادثة في حدود الساعة 10سا و55د بمنطقة المخالفية ببلدية تاوقريت.

ومكنت سرعة التدخل واحترافية الفرق المتدخلة من إخراج الشخص حيا معافى ماعدا بعض الاصابات والجروح اثر السقوط.

وتلقى الضحية، الإسعافات وتم إجلاؤه إلى المصالح الاستشفائية لذات البلدية.

ولاقت العملية استحسانا كبيرا عند أهل الضحية وأهالي المنطقة ورئيس الدائرة.

حيث تقدموا بالشكر وعبارات التقدير للفرق المتدخلة عرفاناً منهم بالعمل الشجاع الذي قاموا به وانقاذ الشخص من موت حقيقي.