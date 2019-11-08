إنقاذ شخص كان مصابا وعالقا بين الصخور بمنطقة مونتا في وهران

اكدت مصادر من الحماية المدنية لوهران انه تم انقاذ شخص يبلغ من العمر 35 سنة كان مصابا وعالقا بين الصخور بمنطقة مونتا في وهران.

وحسب ذات المصادر فإن المصاب علق بين الصخور أسفل منحدر بحري خطير بالمنطقة الصخرية مونتا الواقعة بالطريق المؤدي الى الكورنيش الوهراني.

العملية جاءت عقب انتشال جثة شخص اخر في الاربعينيات من العمر كانت تطفو بعرض البحر بنفس المنطقة.

ورجحت مصادر أنهما كانا يمارسان هواية الصيد على مستوى الشاطئ الصخري مونتا قبل انزلاقهما وسقوطهما بالبحر.

المصاب الذي تم العثور عليه يعاني من إصابات خطيرة بعدما غلق بين الصخور تم اجلاؤه من طرف عناصر الحماية مدنية بالتنسيق مع حرس السواحل.

وتم نقله على جناح السرعة إلى استعجالات مستشفى وهران الجامعي فيما تم تحويل جثة الاخر إلى مصلحة الطب الشرعي لذات المستشفى.