إنقاذ شيخ من الموت بعد سقوطه في بئر عمقها 15 متر بالمسيلة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، بالمسيلة، من انقاذ شيخ يبلغ من العمر 73 سنة بعد سقوطه في بئر عميقة.

البئر بعمق 15 متر، وبه منسوب مياه حوالي 60 سنتمتر وقطره 3.5 متر، وفوهته موازية لمستوى الارض، وهو مغطى بصفائح حديدية.

وأصيب الضحية بجرح عميق في الرأس، وآلام في الظهر على إثر سقوطة داخل البئر.

ووقعت الحادثة بحي اولاد مسلم، بلدية ونوغة دائرة حمام الضلعة.

ليتم تقديم الاسعافات اللازمة والضرورية، ثم نقل الضحية إلى عيادة ونوغة .

وتم انقاذ الضحية من طرف رقيب وعون للحماية المدنية وهما في يوم راحة ، حيث كانا يعملان بالزي المدني.