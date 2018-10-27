إنقاذ صيادين من الموت في تيبازة

أنقذت عناصر الحماية المدنية، صبيحة اليوم السبت، صيادين كانوا على متن قارب صيد في عرض البحر.

وكان الصيادون –حسب ما أوردته- إذاعة تيبازة، على متن قارب في شاطئ الخشب المقدس بقوراية، أين انقلب جراء الرياح القوية.