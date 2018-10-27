إنقاذ صيادين من الموت في تيبازة
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أنقذت عناصر الحماية المدنية، صبيحة اليوم السبت، صيادين كانوا على متن قارب صيد في عرض البحر.
وكان الصيادون –حسب ما أوردته- إذاعة تيبازة، على متن قارب في شاطئ الخشب المقدس بقوراية، أين انقلب جراء الرياح القوية.
#عاجل : إنقلاب قارب صيد بشاطئ الخشب المقدس #قوراية/ الحماية المدنية تكمنت من إنقاذ الصيادين.(الصور : Gouraya info)
Publiée par Radio Tipaza اذاعة تيبازة sur Samedi 27 octobre 2018
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أحبط حرس الشواطئ، اليوم السبت، محاولة هجرة غير شرعية،عن طريق البحر لمجموعة متكونة من 5 أشخاص في عرض شواطئ قوراية.
وحسب ما أفادت به إذاعة تيبازة،…
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أنقذت عناصر الحماية المدنية، صبيحة اليوم السبت، صيادين كانوا على متن قارب صيد في عرض البحر.
وكان الصيادون –حسب ما أوردته- إذاعة تيبازة، على متن قارب…
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إشتكى العديد من الصيادين من العراقيل التي أصبحت تؤرقهم ، وهذا بعد مطالبتهم بالحصول على "دفتر صيد" لمزوالة نشاط صياد في عرض البحر.
ورصدت كاميرا"النهار" تصريحات…
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