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إنقاذ صيادين من الموت في تيبازة

أخبار الجزائر
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إنقاذ صيادين من الموت في تيبازة صورة مركبة
بقلم أسماء.ع

أنقذت عناصر الحماية المدنية، صبيحة اليوم السبت، صيادين كانوا على متن قارب صيد في عرض البحر.

وكان الصيادون –حسب ما أوردته- إذاعة تيبازة، على متن قارب في شاطئ الخشب المقدس بقوراية، أين انقلب جراء الرياح القوية.

#عاجل : إنقلاب قارب صيد بشاطئ الخشب المقدس #قوراية/ الحماية المدنية تكمنت من إنقاذ الصيادين.(الصور : Gouraya info)

Publiée par ‎Radio Tipaza اذاعة تيبازة‎ sur Samedi 27 octobre 2018


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