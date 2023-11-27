إنقاذ صيادين والبحث عن الثالث في شاطئ جنان الباي بعنابة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء أمس الأحد، لأجل البحث عن 3 صيادين مفقودين بالمكان المسمى الصخور البحرية الملاس بشاطئ جنان الباي في عنابة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت ذات المصالح، من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 28 سنة، عثر عليه في الصخور البحرية وهو في صحة جيدة.

فيما وُجد الصياد الثاني على متن قارب في عرض البحر وهو رجل يبلغ من العمر 34 سنة، ويعاني من إنخفاض كبير في درجة الحرارة.

وبعد معاينته من طرف طبيب الحماية المدنية تم تحويله إلى مستشفى إبن سينا.

فيما تتواصل عملية البحث عن الضحية الثالث، حسب ذات المصالح.