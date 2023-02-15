إنقاذ طفلتين وسيدة من الموت إختناقا في تلمسان

تمكنت مصالح الحماية المدنية في تلمسان، من إنقاذ ثلاث أشخاص جرآء التسمم بغاز أحادي الكربون.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية صبيحة اليوم في هذا الحادث والذي وقع ببلدية حمام بوغرارة.

أين تم اسعاف وإجلاء ثلاث أفراد من عآئلة واحدة تعرضن لتسمم بغاز أحادي الكربون المنبعث من طابونة استعملت للتدفئة.

الضحايامن جنس إناث تبلغ أعمارهن سنتين و5 سنوات و33 سنة. حيسث تم تقديم الإسعافات الأولية لهن في المكان ونقلهن إلى المستشفى.