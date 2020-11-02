إنقاذ طفلين تعرضا للإختناق بالغاز في البويرة

تدخلت اسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بالبويرة، ليلة أمس الأحد على الساعة 21سا و30د، لأجل نقل شخصين مختنقين بالغاز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالبويرة، وجد الضحيتان مختنقين بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، وذلك بحي les allemands ببلدية البويرة.

ويتعلق الأمر، بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وطفل يبلغ من العمر 13 سنة.

وتم اسعاف الطفلين، وانقاذهما ونقلهما إلى مستشفى البويرة من طرف الحماية المدنية.

هذا وذكرت مديرية الحماية المدنية بالبويرة، المواطنين، بعدم التهاون، مع الاحتياطات الوقائية للحد من أخطار الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

بالإضافة إلى تهوية المنزل والتأكد من دخول وخروج الهواء من فتحات التهوية، والحرص على ربط سخان الماء بقناة تصريف الدخان ومراقبة قنوات تصريف الدخان للمدفاة.