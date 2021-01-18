إنقاذ طفلين من الإختناق بالغاز في أم البواقي

تمكنت مصالح الحماية المدنية في أم البواقي، من إنقاذ طفلين يبلغان من العمر 6 و8 سنوات، إثر اختناقهما بالغاز المنبعث من قارورة الغاز.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، فقد أصيب الضحيتين، بضيق في التنفس.

وتم إسعاف الضحايا في عين المكان، قبل تحويلهما إلى العيادة متعددة الخدمات في الضلعة.

هذا وتذكر مصالح الحماية المدنية، المواطنين، بضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية، والحذر من استعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة.

كما تدعو ذات المصالح، إلى الحرص على ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة.