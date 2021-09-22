إنقاذ طفل اخترقت سيالة صدره وأصابته في القلب داخل المدرسة

أعلنت المؤسسة العمومية الاستشفائية بمستغانم، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة غريبة وفريدة من نوعها، تم استقبالها بمصالحها، تتععق بطفل متمردس بإحدى المؤسسات التربوية بالولاية.

وحسب منشور للمؤسسة العمومية الاستشفائية بمستغانم، فإن مصلحة الاستعجالات التابعة لها استقبلت طفلا متمدرسا يبلغ من العمر 7 سنوات، في حالة جد حرجة، بعدما أصيب بآلة حادة على مستوى القلب.

وأوضح المنشور أن الطفل أصيب خلال تواجده بالمدرسة، حيث تعثر أرضا، ما أدى إلى غرس سيالة كانت في جيبه في صدره.



ووصل حد السيالة التي اخترقت صدر الطفل إلى الأذين الأيسر للقلب، ما استدعى التكفل بحالته على عجالة، وإجراء عملية جراحية دقيقة.

ويتواجد الطفل، حسب نفس المصدر، في الوقت الراهن بوحدة الإنعاش بمصلحة الاستعجالات، في انتظار تماثله للشفاء وخروجه كلية من دائرة الخطر.

ودعت إدارة المؤسسة العمومية الاستشفائية بمستغانم أولياء التلاميذ إلى توخي الحذر في تعامل أولادهم مع الأدوات المدرسية خاصة الحادة منها.