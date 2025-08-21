إنقاذ طفل وانتشال جثة آخر في البحر بسكيكدة

تمكنت فرق الغطس التابعة للحماية المدنية، اليوم الخميس، من انقاذ طفل وانتشال جثة آخر في البحر بولاية سكيكدة.

وجاء في بيان الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 10 سا و58 دقيقة، من أجل إنقاذ شخصين في البحر. على مستوى شاطئ سقاي (غير محروس)، ببلدية كركرة، دائرة تمالوس.

وتم إنتشال الضحية متوفية من جنس ذكر يبلغ من العمر 70 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث، و إنقاذ آخر يبلغ من العمر 14 سنة في حالة حرجة تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.