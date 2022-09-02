إنقاذ عائلات علقت داخل سياراتها وامتصاص مياه الأمطار من المنازل والمدارس في تبسة

أعلن أفراد وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، حالة استنفار قصوى، ليلة الأربعاء إلى الخميس، وتحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية، تم وضع جهاز أمني خاص في حالة تأهب دائم عبر كافة وحدات الحماية المدنية للولاية، للتدخل والإنقاذ وتسهيل حركة المرور بجميع الطرقات الولائية والوطنية.

إلى جانب تشكيل متكون من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية “الشهيد حشاني دوح” ووحدة القطاع للحماية المدنية في “باب الزياتين” وحدة القطاع في “بكارية” والرتل المتحرك لولاية تبسة، ودعم من الرتل المتحرك لولاية الوادي، والوحدات الثانوية عبر مختلف إقليم الولاية، حيث تم التدخل لإخراج 4 سيارات على متنها عائلات، منها سيارة عالقة بالوحل ومجرى واد وسيارة عالقة بالوحل على حافة الطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بمدخل تبسة، وسيارتين على مستوى “بولحاف” و”كاف عقاب” في “الكويف” الحدودية. كما تم إنقاذ سيارة على متنها عائلة من 5 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال علقوا بمجرى واد في “العقلة المالحة” ببئر العاتر. إلى جانب إجلاء عائلتين قبل امتصاص مياه الأمطار من منزلين، الأول بحي “رفانة” ومنزل بحي “المرجة” بمدينة تبسة. كما تم امتصاص مياه من فناء منزل غمرته سيول الفيضانات وسط مدينة في بئر مقدم.

أعوان الحماية المدنية يتدخلون لامتصاص مياه السيول

ومن جهة أخرى، تم التدخل من طرف أعوان الحماية المدنية لامتصاص مياه السيول من مدخل عمارتين بحي “سكنات عدل” في “بولحاف” وعمارة بحي “شاوشي صالح” في بئر مقدم. ومن داخل أقسام ورواق ابتدائية “شاوشي صالح” في بئر مقدم وفناء ثانوية “بورقعة سعد” في بئر مقدم، وامتصاص مياه أمطار من بركة مائية بحي “بن جدة مهنية” في بلدية “الماء الأبيض”، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

ولا تزال حالة الطوارئ متواصلة بناءً على النشرية الجوية الواردة من المديرية العامة للحماية المدنية والمتعلقة بالتغيرات المناخية، مفادها سقوط أمطار رعدية على المناطق الشرقية، من بينها ولاية تبسة.