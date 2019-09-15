إنقاذ عائلات من البدو الرحل حاصرتهم رمال الوديان بالجلفة

تدخلت مصالح الحماية المدنية رفقة عناصر من الجيش، لتقديم المساعدة لعائلات من البدو الرحل حاصرتهم رمال الوديان في منطقة بإقليم ولاية الجلفة.

وقد استعملت وحدات الجيش في عملية الإنقاذ تلك طائرات هليكوبتر.

وحسب مصادر محلية، فقد قدر عدد أفراد العائلات المحاصرة جراء مخلفات الفيضانات، بـ 40 فردا.

وقد وجد أفراد تلك العائلات المنكوبة أنفسهم محاصرين وسط برك من الأوحال بمنطقة “الرشة” بإقليم بلدية بنهار التابعة لدائرة البيرين.

وتقطن هذه العائلات المنكوبة في 5 خيم، واضطرتهم مخلفات سوء الأحوال الجوية وتراكم الأوحال على خيمهم، للبقاء تحت الحصار لساعات، بعدما استحال عليهم التنقل من أماكن تواجدهم.