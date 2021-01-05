إنقاذ عائلة تتكون من 4 أفراد من الإختناق بالغاز في غرداية

تدخلت مصالح الحماية المدنية في غرداية، سهرة أمس الإثنين، لأجل إنقاذ عائلة تتكون من 4 أفراد من الإختناق بالغاز.

وتعرض الضحايا، والذين تتراوح أعمارهم مابين 8 سنوات و40 سنة، للإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة وسخان الماء.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تعرض جميع الضحايا لضيق في التنفس وألام في الرأس وتقيئ.

وتم إسعاف المعنيين بعين المكان من طرف مصالح الحماية، قبل تحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببريان.

هذا وتذكر الحماية المدنية، المواطنين، بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، والحذر من إستعمال مختلف وسائل وأجهزة التدفئة.

كما دعت ذات المصالح، إلى ترك منافذ للتهوية، ومراقبة مخارج الغازات المحترقة، وصيانة أجهزة التسخين من طرف تقني مختص.