إنقاذ عائلة حاصرتها المياه في الأغواط

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، اليوم الإثنين، على الساعة الواحدة زوالا.

وحسب ذات المصالح، تم في ولاية الأغواط، إنقاذ عائلة تتكون من 7 أفراد، من فوق سطح المنزل بسبب ارتفاع مياه واد مساعد.

كما تم ببلدية قصر الحيران، إخراج سيارة عالقة من داخل مجرى الوادي، بالمكان المسمى منطقة الثورة الصناعية، دون تسجيل خسائر بشرية.

أما في بلدية عين ماضي، فقد تم إخراج سيارة عالقة من داخل مجرى الوادي بالمكان المسمى واد ميزاب دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بلدية الخندق، تم إخراج شاحنة من داخل مجرى الوادي على مستوى مدخل البلدية دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بلدية زاملة الأمير عبد القادر، إرتفع منسوب مياه واد طويل، مما أدى إلى محاصرة مسكن به حوالي 300 رأس من الغنم.