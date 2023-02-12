إنقاذ عائلة كاملة من موت محقق في تيارت

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ عائلة من 6 أفراد متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية تيارت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت اسعافات الحماية المدنية على الساعة التاسعة صباحا في هذا الحادث، بحي 70 مسكن ببلدية تيارت.

أين تم إسعاف وإجلاء 6 أشخاص من عائلة واحدة متسممين بغاز احادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

و تم إسعاف الضحايا في عين المكان ونقلهم بواسطة إسعافات الحماية المدنية إلى المستشفى المحلي.