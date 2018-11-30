 إنقاذ عائلة من الموت إختناقا بالغاز في تيسيمسيلت

تمكنت مصالح الحماية، بتسيمسيلت، مساء اليوم الجمعة، من إسعاف 4 أفراد من عائلة واحدة، تعرضوا إلى الإختناق لإستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وأوضح البيان، أنه إثر نداء إستغاثة إتضح أن هناك عائلة متكونة من 3 أبناء وأم، القاطنين بحي 260 سكن بذات البلدية.

الأم البالغة 38سنة، والطفل البالغ من العمر 3 سنوات، وبنتان9 و14 سنة، تعرضوا للإختناق بالغاز المنبعث من سخان الماء حينما كانوا يستحمون داخل الحمام.

وقد تم تدخل عناصر الحماية المدنية على جناح السرعة لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم نحو مصلحة الإستعجالات لمستشفى محمد بوضياف بالولاية.