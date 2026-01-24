إنقاذ عائلة من الموت اختناقا في سعيدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سعيدة، زوال اليوم السبت، إثر حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي 20 سكن، بقرية بوراشد، ببلدية سيدي أحمد، خلّف 5 ضحايا.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث تعرض عائلة مكونة من 5 أشخاص للتسمم. حيث عانوا من صعوبة وضيق في التنفس.

الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 07 و47 سنة، تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان. وتم نقلهم من طرف فرق التدخل إلى المستشفى المحلي لاستكمال العلاج.