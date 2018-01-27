إنقاذ عائلة من الموت المحقق إختناقا بالغاز في تيسمسيلت

أنقذت مصالح الحماية المدنية، ظهر اليوم السبت عائلة متكونة من 3 أفراد من الموت، جراء إستنشاقهم للغاز داخل منزلهم بتيسمسيلت.

وحسب ذات الهيئة، فإنه تم إنقاذ 3 أفراد إمرأتان وشاب أعمارهم مابين بين 27 و37 سنة.

حيث تعرضوا لصعوبات كبيرة في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموصول بمطبخ.

وتدخل أعوان الحماية لتقديم الاسعافات الاولية بعين المكان، وتحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد.

في حين فتحت مصالح أمن دائرة ثنية الحد، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.