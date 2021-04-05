إنقاذ عائلة من الموت المحقق إختناقا بالغاز بباتنة

أخبار الجزائر
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إنقاذ عائلة من الموت المحقق إختناقا بالغاز بباتنة
بقلم خالد زوبيري

نجحت فرق التدخل للوحدة الثانوية بتمقاد ولاية باتنة، في إنقاذ عائلة من الموت المحقق إختناقا بالغاز.

وحسب بيان المصالح الحماية المدنية، فإن العائلة تتكون من 4 أفراد تتراوح اعمارهم بين 03 سنوات 99 سنة.
وأوضح المصدر نفسه، أن أفراد العائلة تعرضوا للإختناق جراء استنشاقههم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء، بمسكنهم العائلي ببلدية وادي الطاقة دائرة ثنية العابد.
ليتم اسعاف الضحايا بعين المكان قبل تحويلهم على جناح السرعة الى عيادة المدينة.

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