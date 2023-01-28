إنقاذ عائلة من الموت بسبب غاز الطابونة في وهران

تم اليوم السبت، إنقاذ 4 أشخاص من داخل مسكنهم العائلي جراء إستنشاقهمم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الطابونة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بوهران، تم التدخل في هذا الحادث، على الساعة 11 سا و27 دقيقة.

أين تدخلت وحدة الميناء على مستوى حي الصنوبر ببلدية ودائرة وهران من أجل حادث تمثل في تسمم بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من الطابونة.

وتوجهت مصالح الحماية، مباشرة بعد تلقيها لنداء النجدة إلى عين المكان. أين تم إنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة “الأم والأب وطفلين”.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 3 سنوات إلى 54 سنة، حيث وجدوا وهم يعانون من ضيق في التنفس وفي حالة وعي.

وتم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للضحايا في عين المكان. ليتم تحويلهم نحو مصلحة الإستعجالات بمستشفى وهران الجامعي.