إنقاذ عائلة من الهلاك إثر إستنشاقهم للغاز في ڤالمة

أنقذ أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادي الزناتي، ولاية ڤالمة، أول أمس، عائلة متكونة من ثلاثة أفراد من الموت المحقق.

وذلك بعد إستنشاق أفراد هذه العائلة لغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء المتواجد بمطبخ منزلهم العائلي الكائن بشارع أول نوفمبر ببلدية ودائرة وادي الزناتي.

وخلف الحادث حالة إغماء لـ”ل.ع” البالغة 49 سنة و”م.م” البالغة 25 سنة الضحيتين من جنس أنثى وطفل رضيع يبلغ 9 أشهر في حالة جيدة.

أين تم إسعاف الضحايا من طرف أعوان الحماية المدنية في عين المكان، قبل نقلهم على جناح السرعة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي، أين تم وضعهم تحت المراقبة الطبية.