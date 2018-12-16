إنقاذ عائلة من موت محقق بتبسة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة، من إنقاذ عائلة تقطن بحي 600 مسكن من الموت المحقق، وفق ما أفاد به بيان لذات المصالح، اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن فرق التدخل لعناصر الحماية المدنية نجحت، ليلة السبت الى الأحد، حوالي الساعة 21:00 ليلا، من إنقاذ عائلة في بداية إختناق بالغاز.

وتتكون العائلة من 05 أفراد أعمارهم بين 01 سنة و 48 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان، يضيف المصدر.

ليتم تحويلهم على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية، إلى مصلحة الإستعجالات الطبية الدكتور بوطرفة يوسف بتبسة.