إنقاذ عائلة من موت مُحقق في بومرداس

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببومرداس ليلة أمس الجمعة، لأجل انقاذ عائلة تعاني من اختناق بالغاز أحادي الكربون المنبعث من المدفئة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت ذات المصالح على مستوى حي المرملة كوسيدار بدائرة بومرداس لإنقاذ أفراد العائلة.

وتتكون العائلة من 3 أفراد “رجل وامرأتين” تتراوح أعمارهم بين 20 و58 سنة، يعانون من صعوبة في التنفس وغثيان.

وتم إسعاف الضحايا، وتحويلهم إلى مستشفى بومرداس دون تسجيل أي حالة وفاة.

هذا وتوجه مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، ندائها لكافة المواطنين والمواطنات تزامنا وانخفاض درجة الحرارة بضرورة توخي الحيطة والحذر.

ومراقبة الاجهزة التي تشتعل بالغاز، وكذا تهوية المنازل يوميا و عدم سد منافذ التهوية.