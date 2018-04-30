إنقاذ عائلة من موت وشيك خنقا بالغاز بالبليدة

تدخّلت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية شفّة على الساعة 15 سا و 05 د من أجل عملية إنقاذ و إسعاف عائلة بحي سيدي المدني ببلدية شفّة بالبليدة.

أين تعرضت عائلة متكونة من 04 أفراد للاختناق داخل شقة متكونة من غرفتين على مستوى الطابق الثالث لبناية ذات 03 طوابق مخصّصة للسّكن.

وتم إنقاذ كافة أفراد العائلة المتكونة من الأب و الأم و طفلة ذات 03 سنوات و رضيع من الموت الوشيك إثر تسرب لغاز البوتان من الأنبوب الموصول بالقارورة المتواجدة في رواق الشقة.

ولقد تم إسعاف الضحايا و التركيز على تزويدهم بالأكسجين وإجلائهم نحو القطاع الصحي بموزاية، كما تم إزالة خطر التسرب و الانفجار بغلق القارورة و تهوية المنزل.