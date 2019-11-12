إنقاذ عائلة من 06 أفراد من الموت بسبب استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون بالجلفة

تمكنت مصالح الحماية المدنية على مستوى الوحدة الرئيسية بالجلفة من إنقاذ عائلة متكونة من ستة أفراد من الموت المحقق بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون

وتدخلت عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالجلفة في حدود الساعة الرابعة و النصف بحي بنات بلكحل وسط المدينة، بعد إختناق 04 نساء وطفلين أنثى وذكر، جراء استنشاقهن لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

و تبلغ أعمار الضحايا مابين 09 سنوات و 50 سنة، أين تم العثور عليهم في حالة إغماء وغثيان.

وسجلت مصاحل الحماية إصابة رب العائلة الذي يبلغ من العمر 53 سنة بحالة صدمة، هذا و قد تم تقديم الاسعافات الأولية للمصابين في عين المكان و تحويلهم على جناح السرعة لمستشفى الاستعجالات بالجلفة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين”، فإن الضحايا في حالة استقرار. هذا و يفترض أن سبب الحادث، انفصال أنبوب صرف الغاز عن المدفأة وعدم تهوية الغرفة.