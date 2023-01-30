إنقاذ عائلة من 4 أشخاص من الموت في عين الدفلى

تمكنت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم الإثنين، من إنقاذ عائلة من موت محقق بسبب تعرضهم للإختناق بالغاز المنبعث من مدفأة بمنزلهم العائلي في عين الدفلى.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث على مستوى عمارة سكنية في الطابق الثالث، بحي الشلال بعين الدفلى.

أين تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ وإسعاف هذه العائلة المتكونة من الأم “45 سنة”. والإبن “19 سنة” والبنت “16 سنة” وإمرأة “48 سنة”.

حيث تم تحويلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى عين الدفلى.

للإشارة، سجلت مصالح الحماية المدنية، منذ الفاتح جانفي 2023 وإلى غاية الآن 52 حالة وفاة إثر الإختناق بالغاز.