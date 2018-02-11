إنقاذ عائلة من 6 أفراد من الموت بسبب تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون

تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ 6 أشخاص من عائلة واحدة، بولاية سطيف،من الموت المحقق بعد إختناقهم بالغاز التدفئة.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار أونلاين” فتتكون العائلة من الأب وزوجته 54 و 50 سنة، 3 فتيات ،

بالاضافة الى أم تبلغ من العمر 24 سنة ورضيعها 4 أشهر .

تمكنت الحماية المدنية التابعة لدائرة قنزات صباح اليوم من إنقاذ عائلة تتكون من 6 أفراد،

ظهرت عليهم أعراض الدوار وفقدان التوازن عند النهوض ، وذلك نتيجة استنشاق الغازات المحروقة (أحادي أكسيد الكاربون )المنبعثة من نظام التدفئة،

بسبب وجود خلل في قنوات تصريفها إلى الخارج بمنزلهم الكائن وسط بلدية حربيل المسمى تيتست،

حيث تولت الفرق المتدخلة اسعاف الضحايا في عين المكان الى غاية نقلهم الى مستشفى بوقاعة.