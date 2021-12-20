إنقاذ عائلتين من الموت المحقق إختناقا بالغاز بسكيكدة وأم البواقي

تمكنت وحدات الحماية المدنية بولايتي أم البواقي وسكيكدة، من إنقاذ عائلتين من الموت المحقق إختناقا بالغاز.

وحسب بيان لوحدات الحماية المدنية بولاية سكيكدة، فقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية مدعمين بعناصر من الوحدة الرئيسية بسكيكدة، منتصف الليلة الماضية. لأجل إسعاف 5 أشخاص من عائلة واحدة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أعمار أفراد العائلة تتراوح مابين 20 و 68 سنة. أصيبوا باختناق بأحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة المنزل الواقع وسط المدينة.

كما مكنت العملية من إنقاذ المعنيين اللذين كان منهم 2 في حالة إغماء و ثالث مصاب بدوار و قيء بعد استنشاق غاز احادي اكسيد الكربون. قبل أن تقدم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى المدينة.

أم البواقي: إنقاذ 8 أشخاص من عائلة واحدة إختنقوا بالغاز بعين البيضاء

وتمكن ليلة أمس اعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين البيضاء ولاية أم البواقي من إنقاذ عائلة متكونة من 8 أفراد. تتراوح أعمارهم بين 11 شهرا و 55 سنة. إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة.

وحسب بيان خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية أم البواقي، فإن الضحايا تعرضوا لحالات غثيان وضيق في التنفس. تم اسعافهم في عين المكان و نقلهم بواسطة اسعافات الحماية المدنية الى مستشفى الدكتور صالح زرداني بعين البيضاء.

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