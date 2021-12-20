إنقاذ عائلتين من الموت المحقق إختناقا بالغاز بسكيكدة وأم البواقي
تمكنت وحدات الحماية المدنية بولايتي أم البواقي وسكيكدة، من إنقاذ عائلتين من الموت المحقق إختناقا بالغاز.
وحسب بيان لوحدات الحماية المدنية بولاية سكيكدة، فقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية مدعمين بعناصر من الوحدة الرئيسية بسكيكدة، منتصف الليلة الماضية. لأجل إسعاف 5 أشخاص من عائلة واحدة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أعمار أفراد العائلة تتراوح مابين 20 و 68 سنة. أصيبوا باختناق بأحادي أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة المنزل الواقع وسط المدينة.
كما مكنت العملية من إنقاذ المعنيين اللذين كان منهم 2 في حالة إغماء و ثالث مصاب بدوار و قيء بعد استنشاق غاز احادي اكسيد الكربون. قبل أن تقدم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى المدينة.
أم البواقي: إنقاذ 8 أشخاص من عائلة واحدة إختنقوا بالغاز بعين البيضاء
وتمكن ليلة أمس اعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين البيضاء ولاية أم البواقي من إنقاذ عائلة متكونة من 8 أفراد. تتراوح أعمارهم بين 11 شهرا و 55 سنة. إثر استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة.
وحسب بيان خلية الإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية أم البواقي، فإن الضحايا تعرضوا لحالات غثيان وضيق في التنفس. تم اسعافهم في عين المكان و نقلهم بواسطة اسعافات الحماية المدنية الى مستشفى الدكتور صالح زرداني بعين البيضاء.
طالع أيضا
7 قتلى في حوادث المرور وإنقاذ 66 شخصا إختنقوا بالغاز خلال يومين
7 قتلى في حوادث المرور وإنقاذ 66 شخصا إختنقوا بالغاز خلال يومين
لقي 7 آشخاص مصرعهم وأصيب 330 آخرين في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة، في عدة ولايات من الوطن، حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية.
وخلال نفس الفترة، تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ وإسعاف 66 شخصا أصيبوا بضيق في التنفس جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات من الوطن.
كما تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 47 سنة جراء إستنشاقه لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بالمدية.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 4 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولايات أم البواقي، سكيكدة، بومرداس والجزائر. وسجلت وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر حريق متبوع بإنفجار لقارورة غاز البوتان بقرية سيدي علي شارف بسكيكدة.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية..العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp