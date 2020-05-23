إنقاذ عائلتين من موت محقق في أولاد يعيش بالبليدة

تمكنت وحدة الحماية المدنية لأولاد يعيش بالبليدة، اليوم السبت، من إنقاذ عائلتين من الموت إثر نشوب حريق في شقة بالطابق الثالث بحي فتال “420 مسكن”.

واندلع الحريق في العمارة رقم 20 بحي فتال “420 مسكن” على مستوى شقة بالطابق الثالث، ليتم إخماده ومنع انتشاره لشقة مجاورة وإنقاذ عائلتين من موت محقق.

وأنقذ أفراد الحماية المدنية العائلة الأولى المتكونة من 7 أفراد كانوا محصورين داخل الشقة التي اندلعت فيها النيران، فيما تم إجلاء 3 آخرين من العائلة الثانية بالشقة المقابلة.

وقد تم تسجيل تعرض رضيعين وشخص مسن لحالة ضيق في التنفس بسبب دخان الحريق، ليحولوا على الاستعجالات لتلقي الإسعافات اللازمة.

معين تي