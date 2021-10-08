إنقاذ عاملين حاصرتهما الأتربة بورشة بناء بالعاصمة
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
تمكنت عناصر الحماية المدنية ، من انقاذ عاملين محصورين جراء إنزلاق تربة بورشة بناء بأحد أحياء المدينة بالعاصمة.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة الدويرة مدعمة بالفرقة الإستطلاع و التدخل في الأماكن الوعرة و الفرقة السينوتقنية لإستخراج عاملين محصورين جراء إنزلاق تربة بورشة بناء بأحد أحياء المدينة بالعاصمة.
وتمت العملية بنجاح و إحترافية و مكنت من تحويل الضحيتين للمصالح الإستشفائية في حالة جيدة.
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