إنقاذ عاملين حاصرتهما الأتربة بورشة بناء بالعاصمة

تمكنت عناصر الحماية المدنية ، من انقاذ عاملين محصورين جراء إنزلاق تربة بورشة بناء بأحد أحياء المدينة بالعاصمة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة الدويرة مدعمة بالفرقة الإستطلاع و التدخل في الأماكن الوعرة و الفرقة السينوتقنية لإستخراج عاملين محصورين جراء إنزلاق تربة بورشة بناء بأحد أحياء المدينة بالعاصمة.

وتمت العملية بنجاح و إحترافية و مكنت من تحويل الضحيتين للمصالح الإستشفائية في حالة جيدة.